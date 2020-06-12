السعودية اليوم / الموارد البشرية بالحدود الشمالية تنفذ 89 زيارة على المنشآت التجارية للتأكد من الإجراءات الاحترازية



عرعر 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

كثف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية جولاته التفقدية على محلات الأنشطة التجارية والصناعية في المنطقة لمتابعة مدى التزام أصحاب العمل بتنفيذ الإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

كما قامت فرق التفتيش بمنطقة الحدود الشمالية بـ 89 زيارة على المنشأت التجارية, حيث حررت خمس مخالفات، وتهدف هذه الجولات التفتيشية لمتابعة الالتزام بضوابط الوزارة وقراراتها ولوائحها بالإضافة الى تعزيز مدى الوعي لدى الجميع وتحسين بيئة العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة ، وتطبيق العقوبات وايقاع المخالفات بحق اي منشأة مخالفة.

ودعا مدير عام الفرع بدر بن زعل التمام المواطنين إلى الابلاغ عن المخالفات عن عبر تطبيق "معاً للرصد "من خلال الأجهزة الذكية أو عن طريق الإتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد ( 19911 ) وسوف يتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل ومدى التزامهم.

// انتهى //

15:20ت م

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عرعر 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسكثف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية جولاته التفقدية على محلات الأنشطة التجارية والصناعية في المنطقة لمتابعة مدى التزام أصحاب العمل بتنفيذ الإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كما قامت فرق التفتيش بمنطقة الحدود الشمالية بـ 89 زيارة على المنشأت التجارية, حيث حررت خمس مخالفات، وتهدف هذه الجولات التفتيشية لمتابعة الالتزام بضوابط الوزارة وقراراتها ولوائحها بالإضافة الى تعزيز مدى الوعي لدى الجميع وتحسين بيئة العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة ، وتطبيق العقوبات وايقاع المخالفات بحق اي منشأة مخالفة.ودعا مدير عام الفرع بدر بن زعل التمام المواطنين إلى الابلاغ عن المخالفات عن عبر تطبيق "معاً للرصد "من خلال الأجهزة الذكية أو عن طريق الإتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد ( 19911 ) وسوف يتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل ومدى التزامهم.// انتهى //15:20ت م0074

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.