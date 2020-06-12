السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يوجه بتسمية شارع باسم رجل الأعمال عبدالله العثيم ببريدة



بريدة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , بتسمية شارع باسم رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم نظير إسهاماته وأعماله الخيرية لخدمة المنطقة.

وقدر سموه مساهمات ومبادرات العثيم ، داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير

// انتهى //

15:11ت م

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