السعودية اليوم / قوات الأمن التونسية تحبط عمليتي هجرة غير شرعية



تونس 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

أحبطت قوات الأمن التابعة لمحافظة المنستير التونسية، عمليتي هجرة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية.

وأكد المسؤول بالنقابة التونسية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح ، أن العمليتين أسفرتا عن إيقاف 24 شخصا بينهم اثنين مفتش عنهما في قضايا إرهابية.

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15:06ت م

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