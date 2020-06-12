

بريدة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

تابعت وكالة الأنباء

وتعمل الجهات الأمنية على إلزام المصلين بلبس الكمام والحضور بالسجاد الخاص لكل مصلي، ‏والالتزام بالتباعد الجسدي، داخل المسجد واتباع المسافة المطلوبة ‏حسب التعليمات الموجودة في كل مسجد، حيث يهدف ذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتنسيق مع أئمة المساجد لاعتماد البرتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من التزام المصلين بالتعليمات الصحية.

// انتهى //

14:58ت م

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بريدة 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واستابعت وكالة الأنباء السعودية "واس" ، اليوم جهود الأجهزة الأمنية "الأمن العام" بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم، بتوعية المصلين داخل وخارج الجوامع والمساجد المعدة لصلاة الجمعة، بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية وذلك بتطبيق الاحترازات ‏اللازمة ‏للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وتعمل الجهات الأمنية على إلزام المصلين بلبس الكمام والحضور بالسجاد الخاص لكل مصلي، ‏والالتزام بالتباعد الجسدي، داخل المسجد واتباع المسافة المطلوبة ‏حسب التعليمات الموجودة في كل مسجد، حيث يهدف ذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتنسيق مع أئمة المساجد لاعتماد البرتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من التزام المصلين بالتعليمات الصحية.// انتهى //14:58ت م0068

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجهات الأمنية بالقصيم تكثف جهودها لتطبيق الاحترازات ‏الوقائية في مساجد المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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