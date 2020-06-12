

المدينة المنورة 20 شوال 1441هـ الموافق 12 يونيو 2020م واس

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة عدداً من المخططات العشوائية بمحافظة ينبع بواقع 20 مخططا سكنيا بمساحة بلغت أكثر من 9 مليون متر مربع وذلك وفقاً لآلية اعتماد وتطوير المخططات السكنية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المخططات بما يتوافق مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة .

وبينت الأمانة أن اعتماد المخططات العشوائية بمحافظة ينبع جاء في عدة أحياء سكنية مختلفة وهي " حي مشرفة ، حي الورود ، حي الجابرية ، حي الريان ، حي النزهة ، حي المجد ، حي الصفا ، حي الزهور، حي ينبع البلد ، حي الربوة ، حي النسيم ، حي الروضة " حيث شملت المخططات المعتمدة على قطع أراضي مخصصة للخدمات والمرافق العامة كالمساجد والجوامع ورياض الأطفال والمدارس بمختلف المراحل والحدائق العامة والأندية الصحية بما يتماشى مع احتياجات السكان في كل حي. كما جرى تخصيص 69 موقعاً للمدراس ورياض الأطفال و28 مسجداً وجامعاً و32 حديقة عامة وملعب و20 مرفقاً عاما .

وتهدف أمانة منطقة المدينة المنورة من اعتماد وتنظيم المخططات العشوائية إلى المحافظة على البيئة العمرانية التقليدية ومعالجة الطرق والمحاور التجارية وربط الحركة بين أجزاء المخططات العشوائية وذلك وفق المعايير والاشتراطات التخطيطية .

// انتهى //

14:39ت م

0066





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تعتمد 20 مخططاً سكنيا بمحافظة ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.