السعودية اليوم / مدير تعليم حائل يتفقد إدارة التدريب والابتعاث



حائل 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

تفقد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد أمس, إدارة التدريب والابتعاث بالمنطقة, وكان في استقباله مدير الإدارة عارف الحربي ومنسوبي الإدارة.

وتجول الدكتور البليهد على القاعات ومكاتب الإدارة وآليات العمل في أقسام الإدارة, كما اطلع على عرض لأعمال التدريب والابتعاث والإحصائيات الخاصة بالساعات التدريبية والموفدين والمبتعثين على مستوى المنطقة التعليمية وكذلك منصة التدريب والابتعاث الإلكترونية.

من جهته أعرب مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل عن شكره وتقديره لمدير عام التعليم بالمنطقة على مبادرته, متمنياً للجميع التوفيق.

// انتهـى //

14:32ت م

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