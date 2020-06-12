السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ (649) جولة على المنشآت الغذائية بالنعيرية



الدمام 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين، (649) جولة، على المنشآت الغذائية والتجارية بمحافظة النعيرية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية، والبروتوكولات والاجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات التي نفذتها الفرق الرقابية ببلدية المحافظة أسفرت عن إتلاف (1028) كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة لسوء حفظها وتخزينها، وتحرير عدد من المخالفات الصحية وفرض غرامات مالية عليها، ومصادرة مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرةً إلى أن المخالفات المرصودة تركزت في انتهاء الشهادات الصحية للعاملين وعدم وجود ترخيص وتدني مستوى النظافة العامة وعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد ووجود مواد مجهولة المصدر.

وأكدت أمانة الشرقية، أن بلدية محافظة النعيرية كثفت خلال هذه الفترة أعمالها الرقابية والتفتيشية على كافة المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للمواطنين للتأكد من سلامة الغذاء ومواصلة أعمال الإصحاح البيئي بالمحافظة، داعيةً المواطنين والمقيمين بالمحافظة للإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات والشكاوي على الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات (940).

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14:30ت م

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