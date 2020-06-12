شكرا لقرائتكم خبر عن 52 جولة على محطات الوقود ومباشرة 10 بلاغات برفحاء والان نبدء بالتفاصيل

قامت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء بجولات رقابية على محطات تعبئة الوقود للتأكد من الالتزام بأسعار الوقود المحدثة، تزامناً مع تغيير أسعار الوقود لشهر يونيو من عام 2020م.

وأوضح لـ"واس" مدير فرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء يوسف بن سالم العنزي أن الفرق الرقابية قامت بـ 52 جولة رقابية، وباشرت 10 بلاغات, لافتاً الانتباه إلى أن الجولات الرقابية شملت محطات تعبئة الوقود في المحافظة والمراكز التابعة لها، للتأكد من تطبيق ملاك المحطات الأسعار المحدثة على شاشات العرض الإلكترونية ومضخات تعبئة الوقود.

ودعا المستهلكين للابلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت،في حال رصد أي مخالفات أو تجاوزات تجارية.