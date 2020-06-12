شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 20 مخططا سكنيا بمحافظة ينبع والان نبدء بالتفاصيل

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة عدداً من المخططات العشوائية بمحافظة ينبع بواقع 20 مخططا سكنيا بمساحة بلغت أكثر من 9 مليون متر مربع وذلك وفقاً لآلية اعتماد وتطوير المخططات السكنية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المخططات بما يتوافق مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة .

وبينت الأمانة أن اعتماد المخططات العشوائية بمحافظة ينبع جاء في عدة أحياء سكنية مختلفة وهي " حي مشرفة ، حي الورود ، حي الجابرية ، حي الريان ، حي النزهة ، حي المجد ، حي الصفا ، حي الزهور، حي ينبع البلد ، حي الربوة ، حي النسيم ، حي الروضة " حيث شملت المخططات المعتمدة على قطع أراضي مخصصة للخدمات والمرافق العامة كالمساجد والجوامع ورياض الأطفال والمدارس بمختلف المراحل والحدائق العامة والأندية الصحية بما يتماشى مع احتياجات السكان في كل حي. كما جرى تخصيص 69 موقعاً للمدراس ورياض الأطفال و28 مسجداً وجامعاً و32 حديقة عامة وملعب و20 مرفقاً عاما .

وتهدف أمانة منطقة المدينة المنورة من اعتماد وتنظيم المخططات العشوائية إلى المحافظة على البيئة العمرانية التقليدية ومعالجة الطرق والمحاور التجارية وربط الحركة بين أجزاء المخططات العشوائية وذلك وفق المعايير والاشتراطات التخطيطية .