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أستراليا تدرس فتح أسواق لها في السعودية بديلًا عن الصين
بعد فرض القيود التجارية التعسفية
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قال وزير الزراعة الأسترالي، ديفيد ليتلبرود، إن مع فرض الصين قيود تجارية شديدة على لحوم البقر والشعير الأسترالية، يحتاج المصدرون إلى اتباع مبدأ التنويع في مختلف الأسواق في جميع أنحاء العالم.
وأضاف ليتلبرود في مقابلة هاتفية مع Nikkei، أكبر صحيفة مالية في العالم أن بلاده تدرس فتح أسواق إضافية في العديد من الدول منها السعودية بالإضافة إلى الإمارات وفيتنام وإندونيسيا.
وصرح قائلًا: لا يجب أن يكون لديك تركيز في سوق واحد، عملًا بالنصيحة القائلة لا تضع البيض كله في سلة واحدة، ونحن نحث جميع المصدرين على الاتجاه لأسواق أخرى مثل السعودية.
وكانت الصين فرضت في مايو تعريفة زائدة بنسبة 80% على الشعير من أستراليا وحظرت استيراد لحوم البقر من أربعة مسالخ أسترالية، وهي خطوات انتقامية نتيجة دعوة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لإجراء تحقيق مستقل في كيفية بدء انتشار فيروس كورونا من مدينة ووهان الصينية.
واستحوذت الصين على نحو 30% من صادرات أستراليا الزراعية البالغة 53 مليار دولار أسترالي (36.5 مليار دولار أمريكي) من المنتجات الزراعية والأسماك في 2019.
ومع ذلك، لا يبدو أن أستراليا تتراجع في مطالبها بخصوص فتح تحقيق بشأن المصدر الحقيقي لتفشي الفيروس وقال ليتلبرود: لقد قادت أستراليا الدعوة للقيام بالأمر المسؤول في طرح سؤال بسيط عن مرض وبائي.
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