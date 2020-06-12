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2020-06-12 اعتماد 20 مخططًا سكنيًا بمساحة 9 مليون م2 في ينبع متابعات الخليج 365 - واس Advertisements اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة عدداً من المخططات العشوائية بمحافظة ينبع بواقع 20 مخططا سكنيا بمساحة بلغت أكثر من 9 مليون متر مربع وذلك وفقاً لآلية اعتماد وتطوير المخططات السكنية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المخططات بما يتوافق مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة .

وبينت الأمانة أن اعتماد المخططات العشوائية بمحافظة ينبع جاء في عدة أحياء سكنية مختلفة وهي ” حي مشرفة ، حي الورود ، حي الجابرية ، حي الريان ، حي النزهة ، حي المجد ، حي الصفا ، حي الزهور، حي ينبع البلد ، حي الربوة ، حي النسيم ، حي الروضة ” حيث شملت المخططات المعتمدة على قطع أراضي مخصصة للخدمات والمرافق العامة كالمساجد والجوامع ورياض الأطفال والمدارس بمختلف المراحل والحدائق العامة والأندية الصحية بما يتماشى مع احتياجات السكان في كل حي. كما جرى تخصيص 69 موقعاً للمدراس ورياض الأطفال و28 مسجداً وجامعاً و32 حديقة عامة وملعب و20 مرفقاً عاما.

وتهدف أمانة منطقة المدينة المنورة من اعتماد وتنظيم المخططات العشوائية إلى المحافظة على البيئة العمرانية التقليدية ومعالجة الطرق والمحاور التجارية وربط الحركة بين أجزاء المخططات العشوائية وذلك وفق المعايير والاشتراطات التخطيطية .

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