9 نصائح لوقاية الحوامل من الدوالي الوريدية

2020-06-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية النساء والولادة الدكتورة نسرين عبيد، أن بعض النساء الحوامل قد يتعرضن للدوالي الوريدية، مبينة أن الدوالي الوريدية هي أوردة منتفخة ومتضخمة، قد تكون ذات لون أزرق أو أرجواني غامق، وعادةً ما تكون أكثر عرضة لها أوردة الساق والقدم، يتسبب الحمل في حصول ضغط على الأوردة الحوضية يؤدي إلى ركود الدم في الأطراف السفلية، مما يؤدي للإصابة بدوالي الأوردة في حالة وجود قابلية لها أو تاريخ عائلي.

وتابعت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن سبب حدوث هذه المشكلة هي الوقوف أو الجلوس وعدم التحرك لفترات الطويلة في فترة الحمل، أما أعراضه فتتمثل في الحكة مع ثقل وانزعاج في الساق، انتفاخ القدم والكعب، الشعور بنبض في الساق، شد عضلي في الساق خصوصًا في الليل، بالإضافة إلى جلد جاف وحكة.

وحول الوقاية قالت الدكتورة عبيد، الوقاية تكون من خلال (٩) نقاط هي:

⁃ تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، ويفضل الحركة كل نصف ساعة.

⁃ تجنب أربطة الركبة المبطنة أو غيرها من العصابات المقيدة حول الساقين.

⁃ تجنب وضعية تقاطع الساقين (رجل على رجل) عند الجلوس.

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⁃ ارتداء جوارب داعمة أو مرنة خاصة بالدوالي.

⁃ رفع القدمين والساقين كلما أمكن ذلك.

⁃ عند رفع القدمين في حال الجلوس على مقعد، ويفضل وضع مسند تحت الساق بأكمله بدلًا من إسناد القدمين وحدها.

⁃ الاستلقاء مع وضع القدمين مرتفعة عدة مرات يوميًا.

⁃ المشي لمدة نصف ساعة يوميًا.

⁃ ممارسة التمارين بانتظام لتحسين الدورة الدموية.



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