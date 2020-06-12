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تحذير من أمطار على الطائف وميسان

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2020-06-12

تحذير من أمطار على الطائف وميسان

تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظتي ” الطائف ، وميسان “مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة السادسة مساء.


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