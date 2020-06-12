، اشتباه بإصابة عمالة بـ"كورونا" يُغلق 3 محال غذائية بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" وجهت وبلدية الشرائع نفذت والمخالطون إلى الاختبار

علمت "الخليج 365" أن صحة مكة المكرمة وجهت بإغلاق ثلاثة متاجر في مخططات الشرائع لبيع المواد الغذائية والأكلات الشعبية وآخر للحلويات والمكسرات بعد رصد حالات اشتباه بإصابة عمالة بداخل هذه المحال.

وبدورها، توجهت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع للمحال الثلاثة وأغلقتها ووجهت بعدم فتحها حتى انتهاء الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، كما تولت الفرق الصحية بصحة مكة إخضاع باقي العمالة المخالطة في المحل للاختبار المخبري للتأكد من سلامتهم وحجرهم لحين ظهور نتائج الفحص.

يُذكر أن الفرق الصحية بمكة تكثف جولاتها على المحال التجارية في العاصمة المقدسة وإجراء الفحوص الطبية على الحالات التي يشتبه إصابتها بالفايروس ومن ثم توجية الجهات ذات العلاقة بإغلاق الموقع والبدء في عملية التطهير والتعقيم في مثل هذه الحالات.مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد