، مجموعة سليمان الحبيب الطبية تردّ على فيديو اختلاف سعر فحص "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت في بيان أن المتصل مارس خلطاً وتزويراً للحقائق بعدم التفرقة بين إجراءَيْن

أصدرت إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بياناً للتعليق على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي ادّعى فيه أحد الأشخاص وجود اختلاف في سعر فحص فيروس كورونا المستجد بين المؤسسات الصحية التابعة لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقال البيان: ما تمّ ذكره لا يمت للحقيقة بصلة، إذ إن الإجراء الذي تقوم به مؤسسات المجموعة الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمثل في سحب العيّنة من المراجع فقط، ثم إرسالها إلى المختبرات التابعة لدائرة الصحة في دبي؛ ليتم فحصها هناك، والسعر المذكور هو مقابل خدمة سحب المسحة الطبية فقط وليس لعمل الفحص المخبري.

وأضاف: في المؤسسات الصحية التابعة للمجموعة بالمملكة العربية السعودية تتوافر خدمة الفحص للكشف عن فيروس كورونا بتقنية PCR للكشف عن الفيروس بأحدث الأجهزة المتخصصة وهي معتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء وكذلك معتمدة من قبل المركز السعودي للوقاية من الأمراض المعدية، لتقديم فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد المخبرية، علماً أن هذه الفحوص تجرى بأحدث الأجهزة ووفقاً لأعلى المعايير العالمية، وفي حال كانت النتيجة إيجابية تتم إعادة الفحص مرة أخرى للتأكد.

وأوضحت إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أن المجموعة تقدم في مؤسساتها الصحية في المملكة العربية السعودية خدمة أخذ المسحة فقط ليتم إرسالها إلى المختبرات المرجعية لوزارة الصحة بسعر 300 ريال لكل مسحة، وذلك للحالات التي تنطبق عليها معايير سحب العيّنات "وهو سعر أقل من سعر أخذ المسحة في مؤسسات المجموعة في الإمارات العربية المتحدة"، كما تقدم المجموعة خدمة أخرى متكاملة للمراجعين الراغبين في ذلك، حيث تقوم المجموعة عندها بأخذ العيّنة وكذلك فحصها في مختبرات المجموعة بتقنية PCR.

وأردف البيان: ما قام به المتصل يعتبر خلطاً وتزويراً للحقائق حيث إنه قارن سعر فحص مخبري كامل للكشف عن فيروس كورونا بتقنية PCR في مختبرات المجموعة مع إجراء آخر وهو سحب العيّنة لإرسالها ليتم فحصها في مختبر مرجعي تابع لجهة أخرى، والفرق بين الإجراءَيْن كبير وواضح.

واختتم البيان بالقول: من هذا المنطلق أحببنا توضيح ذلك منعاً لخلط الحقائق على عملاء المجموعة الكرام، مع تأكيدنا الكامل على ترحيبنا الدائم بالنقد البناء المبني على معلومات حقيقية وبكل ملاحظات مراجعينا الكرام، حيث إن هدفنا الذي نسعى إليه دائماً هو تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية ورضا عملائنا الكرام.مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية فيروس كورونا الجديد