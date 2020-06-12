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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع).
وقال "التويجري": المتهمون تورطوا في سرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالرياض، وقد تم استردادها لأصحابها.
وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية
شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي من 5 أشخاصوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-12
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع).
وقال "التويجري": المتهمون تورطوا في سرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالرياض، وقد تم استردادها لأصحابها.
وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
02:39 PM
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
02:54 PM
تورطوا في سرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالعاصمة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع).
وقال "التويجري": المتهمون تورطوا في سرقة 15 مركبة من أحياء متفرقة بالرياض، وقد تم استردادها لأصحابها.
وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
، شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي من 5 أشخاص ،
المصدر : الخليج 365
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