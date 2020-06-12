شكرا لمتابعة خبر عن وفاة خبير الطقس ومصور العواصف الرعدية «عمرين الاهدل» بكورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توفي اليوم خبير الطقس ومصور العواصف الرعدية، عمرين الاهدل، متأثرًا إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وعبر متابعي المصور الراحل عن حزنهم برحيله، ودشن بعضهم هاشتاق باسمه، معيدين تداول الصور والفيديوهات التى سبق له وأن نشرها قبل رحيله.

يذكر أن المتوفي قام قبل أيام بنشر مقطع فيديو ليطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء من المرض.