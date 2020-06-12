شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان» توجه نصائح هامة بعد حادثة الطفلة التي دهسها «الشيول» بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

علقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على حادثة وفاة الطفلة نورة إثر دهسها بالشيول أثناء إزالة تعديات في عسير ، والتي سلطت " صدى " الضوء عليها .

وتقدمت الجمعية بصادق التعازي لأسرة الضحية ،مشيرة إلى أهمية ما أمر به سمو أمير المنطقة من التحقيق في الواقعة .

كما أكدت على ضرورة التفريق بين من له ليس له مأوى ومن يتعدى على الأراضي بهدف التربح مع عدم إزالة مأوى الفئة الأولى إلا بعد توفير منزل لهم لعدم علاج الضرر بما هو أشد منه .

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كما أكدت على عدم تعامل منفذي قرارات الإزالة بعنف مع من صدر بحقهم القرار ، كما يجب على أصحاب تلك المنازل تطبيق النظام .

وكان أمير المنطقة قد وجه بالتحقيق في الواقعة كما أصدر لنائب العام سعود المعجب توجيهه بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن ملابسات وفاة الطفلة نورة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير، والوقوف على ملابساتها وتداعياتها .

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