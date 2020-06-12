شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» ينبه بعدم إمكانية التسجيل مجدداً لمن تم حذف حسابهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة أنه لا يمكن التسجيل مرة أخرى خلال هذه الفترة لمن تم حذف حساباتهم .

وقال "حساب المواطن " أنه إذا تم حذف الحساب لا يمكن التسجيل لأنه متوقف حتى إشعار آخر .

وكان التسجيل في حساب المواطن قد استمر حتى مارس 2020 "الدفعة الـ 28 " ، بإستثناء إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين .

جاء ذلك رداً على مواطن تساءل حول إمكانية حذف حسابه والتسجيل مرة أخرى بسبب خطأ أثناء تحديث بياناته .