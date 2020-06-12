شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» ينبه بعدم إمكانية التسجيل مجدداً لمن تم حذف حسابهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة أنه لا يمكن التسجيل مرة أخرى خلال هذه الفترة لمن تم حذف حساباتهم .
وقال "حساب المواطن " أنه إذا تم حذف الحساب لا يمكن التسجيل لأنه متوقف حتى إشعار آخر .
وكان التسجيل في حساب المواطن قد استمر حتى مارس 2020 "الدفعة الـ 28 " ، بإستثناء إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين .
جاء ذلك رداً على مواطن تساءل حول إمكانية حذف حسابه والتسجيل مرة أخرى بسبب خطأ أثناء تحديث بياناته .
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» ينبه بعدم إمكانية التسجيل مجدداً لمن تم حذف حسابهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.