شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طارق الحبيب: الصراع بين الزوجين أشد أثرًا على الطفل من الطلاق الناجح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، إن الصراع الدائم بين الأب والأم يكون أشد أثرًا على الطفل من الطلاق الناجح.
وأضاف أن الطلاق لا يوجد به مشكلة اذا تم تأمين الأبناء ماديًا ونفسيًا خاصة في حال المراهقين وطلاب الجامعة.
وشدد، خلال مداخلة له في برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية، على ضرورة تحديد المشاكل الزوجية وحلها قبل اللجوء إلى الطلاق.
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