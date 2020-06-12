شكرا لمتابعة خبر عن قصة واقعية لمواطنة فاتها قطار الزواج تثير جدل واسع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثارت مواطنة ثلاثينية الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي حول تأخرها في الزواج بسبب عدم جمالها –على حد قولها - .

وقالت الفتاة : أعترف أني فتاة ليس لديّ أي جمال مطلقًا، وهذا ليس ذنبي”، متسائلة: “هل لهذا السبب أقبل بأي رجل يتقدم لي؟ مع أنه إلى الآن لم يتقدم لي أحد .

وأضافت أنها متعلمة، وموظفة، ولديّ راتب مجزٍ، وأعيش في بيت أهلي بسلام وراحة، إلا أنَّ العمر تقدّم بي، وبلغت عامي الـ 38، فماذا عليّ أن أفعل؟

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وأنهالت التعليقات على الفتاة ، إذ أكد البعض أن ما يحدث معها نتيجة العزلة الشديدة التي تخفي جمال شخصيتها عن الآخرين ، وقال آخر أنها يجب أن تتواصل مع الخطابات وتوسع علاقاتها الإجتماعية ، بينما نصحها آخر بقبول ما ترتاح إليه حتى ولو تولت الإنفاق .

أما الفتيات فأكدن على أهمية اعتنائها برشاقتها وصحة أسنانها وجمال بشرتها مؤكدين أن هذه الأمور لا علاقة لها بالوسامة ، وأن كل امرأة تتمتع بالجمال برؤية مختلفة ، وأكدن أن كل المتزوجات لسن جميلات .

وأبرزت القصة الواقعية قضية تتكرر في مجتماعتنا العربية نتيجة الإنغلاق التام على الفتيات وعدم بث الثقة في نفوسهن وضعف روح التفاؤل بسبب نظرات المجتمع التي يجب تغييرها.