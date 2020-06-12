شكرا لمتابعة خبر عن تقويم التعليم: شرطين أساسيين لإجراء الإختبار التحصيلي من جهاز كمبيوتر بديل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن شرطين لإجراء أساسيين لإجراء الإختبار التحصيلي عن طريق جهاز كمبيوتر آخر غير الذي تم التسجيل عبره، وهما أن يكون الجهاز الجديد بنفس المواصفات التقنية للقديم، وأن يتم حذف البرنامج من الجهاز غير المستخدم وتثبيته على الجهاز الجديد.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين التابع للهيئة عبر حسابه " تويتر" أنه يفضّل إجراء الاختبار بنفس الجهاز السابق، وفي حال وجود جهاز آخر مطابق للمواصفات التقنية, يمكنك إجراء الاختبار عليه, بعد حذف البرنامج من الجهاز الغير مُستخدم، وتثبيت البرنامج في الجهاز الذي ستقوم بالاختبار من خلاله.

وأكدت الهيئة بأنه يمكن الاطلاع على كثير من المعلومات عبر دليل الطالب من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .