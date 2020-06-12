شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة للملك عبدالعزيز مع أبنائه قبل 114 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة قديمة الملك عبدالعزيز مع عدد من أنجاله وأقربائه. وثقت صورة قديمة الملك عبدالعزيز مع عدد من أنجاله وأقربائه. يذكر أن الصورة التقطت في الرياض عام 1327 هـ الموافق 1909م، أي قبل 114 سنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة قديمة للملك عبدالعزيز مع أبنائه قبل 114 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.