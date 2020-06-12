شكرا لمتابعة خبر عن حالات غش في الإختبار التحصيلي وتطبيق اللوائح النظامية على الطلاب المخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن رصد حالات غ في الإختبار التحصيلي عن بُعد مؤكدة أن هذا الأمر متوقع وأنه سيتم التعامل مع جميع الحالات .
وأكدت الهيئة أن نظام الذكاء الاصطناعي والمراقبة التقنية رصد جميع المخالفات وأنه سيتم إعلان حالات الغش عند إعلان النتائج.
كما أكدت أنه سيتم التعامل معها بحزم تام وفقاً للوائح ومن ثم سيتم إلغاء اختبارات الطلاب المخالفين .
وحول حالات التصوير ونشر نماذج الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، قالت الهيئة أنه تم تحديد ناشريها واستخراج هوياتهم الوطنية، وسيتم إحالتها للجهات المختصة، لأنها تندرج تلك المخالفات تحت نظام الجرائم المعلوماتية .
وكانت الإختبارا قد أجريت خلال يوميالاثنين والثلاثاء 16-17 شوال 1441هـ، الموافق 8-9 يونيو 2020م .
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