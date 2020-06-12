شكرا لمتابعة خبر عن حالات غش في الإختبار التحصيلي وتطبيق اللوائح النظامية على الطلاب المخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن رصد حالات غ في الإختبار التحصيلي عن بُعد مؤكدة أن هذا الأمر متوقع وأنه سيتم التعامل مع جميع الحالات .

وأكدت الهيئة أن نظام الذكاء الاصطناعي والمراقبة التقنية رصد جميع المخالفات وأنه سيتم إعلان حالات الغش عند إعلان النتائج.

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كما أكدت أنه سيتم التعامل معها بحزم تام وفقاً للوائح ومن ثم سيتم إلغاء اختبارات الطلاب المخالفين .

وحول حالات التصوير ونشر نماذج الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، قالت الهيئة أنه تم تحديد ناشريها واستخراج هوياتهم الوطنية، وسيتم إحالتها للجهات المختصة، لأنها تندرج تلك المخالفات تحت نظام الجرائم المعلوماتية .

وكانت الإختبارا قد أجريت خلال يوميالاثنين والثلاثاء 16-17 شوال 1441هـ، الموافق 8-9 يونيو 2020م .