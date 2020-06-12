شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد تقديم وسداد إقرارات الزكاه والضريبة عن العام المالي 2019 م/ 1441 هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاه والدخل مواعيد تقديم وسداد إقرارات زكاة المنشآت التجارية وضريبة الدخل عن العام المالي 2019 م/ 1441 هـ .

وأكدت "الزكاه والدخل " أنه في حال كان تاريخ استحقاق رفع إقرار الزكاه أو ضريبة الدخل من تاريخ 19 مارس 2020 م حتى 30 يونيو 2020 سيتم تمديد الفترة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإستحقاق .

وأوضحت مثالاً على ذلك مشيرة إلى أنه إذا كان تقديم إقرار الزكاه وسدادها في تاريخ 19 مارس 2020 يصبح الإستحقاق بتاريخ 19 يونيو 2020 .

وأشارت إلى أنه يمكن تقديم الإقرارات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة .