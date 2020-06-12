شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول للعام الدراسي 1442هـ للإلتحاق بالخدمة العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي"١٤٤٢هـ" للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسكرية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٤٤١/١٠/٢٢هـ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً وينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق ١٤٤١/١٠/٢٩ هـ ،وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة) للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.

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وأكدت الوزارة بأن فتح باب القبول والتسجيل للعام ١٤٤٢هـ ، لخريجي الثانوية العامة لطلبة الكليات العسكرية سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وللتقديم اضغط الرابط التالي من هنـــــــــــــا .