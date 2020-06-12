شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. باحث: الكاميرات الحرارية بالمطارات لا تكشف حامل كورونا والعدوى تنتقل في ثوان! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف باحث في علم الفيروسات عدنان مجلي معلومات خطيرة بشأن الكاميرات الحرارية المستخدمة في المطارات ضمن الإجراءات الإحترازية .

وأكد "مجلي " أن هذه الكاميرات لا تكشف حامل كورونا إذا كان مريضاً ولم تظهر عليه أعراض كالحرارة كما أن أجهزة التعقيم لا تجدي نفعاً إذا كان المسافر مصاب لأنه تعقيم خارجي وليس داخلي إذ يظل المصاب حامل فيروس، وفقاً للعربية .

وأضاف أن المسافر إذا صعد الطائرة فإن العدوى تنتقل للركاب خلال ثوان ، مشيراً إلى أن هناك توجهات جديدة في حركة الطيران ومنها استخدام طائرة القطاع الخاص محدودة الركاب .

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني لم تعلن بعد استئناف الرحلات الدولية وتقتصر فقط على الحالات الإستثنائية والإنسانية ويرجع تحديد موعد استئنافها للجهات المختصة طبقاً للإجراءات الإحترازية .