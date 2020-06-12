شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمسجد النبوي أثناء صلاة الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق مقطع فيديو تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمسجد النبوي الشريف أثناء صلاة الجمعة اليوم .

وأظهر الفيديو إلتزام المصلين بالتباعد الإجتماعي مع وجود مسافة كافية بين كل مصلي وآخر وإلتزامهم بإرتداء الكمامات وعدم وجود أي تجمعات داخل المسجد .

الجدير بالذكر أنه تم إتخاذ عدة إجرءات وقائية لصلاة الجمعة منها قصر مدة الخطبة والوضوء بالمنازل وعدم التزاحم بالمساجد مع توفير عدد كبير من الجوامع بكل منطقة لتوزيع المصلين عليها بجانب المساجد وغيرها من إجراءات التطهير والتعقيم .