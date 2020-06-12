إصابة مدير جوازات مكة المكرمة بفيروس «كورونا»

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): خصع مدير الجوازات بمنطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي للحجر الصحي المنزلي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا. خصع مدير الجوازات بمنطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي للحجر الصحي المنزلي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا. وقال الحارثي بأنه بخير،وممتثلاً لتعليمات الجهات المختصة بالبقاء في المنزل خلال فترة الحجر الصحي. ويذكر بأن الحارثي لا يعلم كيفة إصابته بالفايروس، إلا أن المقربين توقعوا حدوث الإصابة خلال الجولات التي نفذها على نقاط التفتيش والأحياء السكنية، أو بسبب الأعداد الكبيرة التي راجعت الإدارة بحسب صخيفة "عكاظ".

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