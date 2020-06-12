وزارة الرياضة تعلن تفاصيل استضافة “رالي داكار – السعودية 2021”

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أعلن أمس الخميس، عن المسار الجديد وتفاصيل رالي داكار – السعودية 2021، والذي من المقرر أن يكون جاهزاً لاستضافة المتسابقين خلال شهر يناير المقبل.

وجاء الإعلان عن مسار “رالي داكار السعودية 2021” خلال مؤتمر صحفي عن بُعد بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة والأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وحققت النسخة السابقة نجاحاً كبيراً على كافة المستويات والأصعدة، وشهدت متابعة إعلامية كبيرة على مستوى العالم..، بعد أن تم بث السباق عبر 190 قناة من مختلف بلدان العالم، وتمت تغطيته على أكثر من 1100 موقع إخباري ورياضي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي: “نحتفي معا بعودة رالي داكار إلى السعودية ونتذكر كل التحديات التي واجهتنا في النسخة الأولى والنجاحات التي حققناها على مختلف الأصعدة”.

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وتابع عبدالعزيز الفيصل في تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي: “ندرك أن المهمة كبيرة، وأنه يجب التفوق على أنفسنا لنحقق أفضل نسخة لرالي داكار، ونعلن عن مسار جديد ليكون أكثر تشويقاً وحماسة”.

وأوضح الحساب الرسمي لرالي داكار: “المسار الجديد المتنوّع والذي يضم جوانب تقنية أكثر، يتحدى عبره المشاركين لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير”.

وأضاف: “تقدم شواطئ البحر اﻷحمر مسرحاً للمنافسات مع ارتفاع زئير المحركات واحتدام المعارك التي لن تُحسم إلا في الثواني الأخيرة، ومرحلة الماراثون هي الأصعب على الاطلاق وستختبر مرونة جميع السائقين، حتى الأكثر خبرة، وسيتوجب على جميع السائقين في فئتي الدراجات الرباعية والنارية ارتداء وسادة هوائية”.

وأكمل: “سيكون السائقون المشاركون في هذه الفئة على متن سيارات وشاحنات قديمة من طراز ما قبل سنة 2000، ولن يكون مسارهم مختلف عن باقي الفئات”.



