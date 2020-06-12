إصابة مدير “جوازات مكة” بفيروس “كورونا”

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تأكدت إصابة مدير الجوازات في منطقة مكة المكرمة اللواء عابد الحارثي بفيروس “كورونا” المُستجد، قبل أن يستدعي الأمر خضوعه للحجر الصحي المنزلي.

وتوقع مقربون من مدير جوازات مكة وفقاً لـ”عكاظ”، أن تكون إصابته بالفيروس قد وقعت له خلال الجولات التي نفذها على نقاط التفتيش والأحياء السكنية.

بدوره أكد اللواء عابد الحارثي، أنه امتثل لتعليمات الجهات المُختصة بالبقاء في المنزل خلال فترة الحجر الصحي، مشيراً إلى أنه بخير وحالته الصحية مطمئنة.

