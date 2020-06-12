تطبيق «توكلنا»: 3 أسباب تمنع الحصول على تصريح تموين طارئ

وزارة الصحة يمكنها المنع لـ"دواع صحية"..

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أسباب رفض منح تصريح تموين داخل الحي، مشيرًا إلى وجود ثلاثة أسباب لذلك. وذكر التطبيق، عبر حسابه بتويتر، أن رفض تصريح تموين داخل الحي لمناطق منع التجول الكلي، يرجع إلى: - التواجد خارج السكن. - طلب التصريح خلال فترة المنع. Advertisements - وجود تصريح طبي طارئ نشط. وأشار تطبيق «توكلنا» إلى أن وزارة الصحة يمكنها منع أي تصريح لدواع صحية، جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطن لم يتمكن من الحصول على تصريح تموين طارئ، متسائلًا عن السبب؟ اقرأ أيضا: تطبيق «توكلنا» يوضح كيفية تسجيل غير المالكين لحساب بـ«أبشر»

تطبيق «توكلنا»: 3 شروط لخروج الأقل من 15 عامًا بدون تصريح



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