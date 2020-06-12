وزير «الشؤون الإسلامية» لمديري الفروع: استقبلوا طلبات المواطنين عبر «واتساب»

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مديري فروع الوزارة بمناطق المملكة الثلاث عشرة بتخصيص أرقام للواتساب، لتلقي رسائل منسوبي المساجد والمواطنين، التي تتضمن ملاحظاتهم وطلباتهم للاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة لهم.

وتضمَّن توجيه وزير الشؤون الإسلامية أن يقوم مديرو الفرع باستقبال ومتابعة طلبات واستفسارات المواطنين ومنسوبي المساجد في مناطقهم ومعالجة الملاحظات إن وجدت، وإنجازها بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة، وتماشيًا مع توجيهات ولاة الأمر، للرقي بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، لا سيما ما يتصل بالعناية ببيوت الله ومنسوبيها، والبرامج الدعوية والخدمات المساندة لمنسوبي المساجد، وغيرها من الخدمات الأخرى.

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