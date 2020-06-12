حساب المواطن: خطوة تمنع التسجيل بالبرنامج قبل «مراجعة الضوابط»

خلال الفترة الحالية وحتى إشعار آخر
أوضح برنامج حساب المواطن، أن حذف الحساب من البرنامج لا يُتيح للمستفيد التسجيل مرة أخرى (خلال الفترة الحالية حتى إشعار آخر).
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر، أنه «إذا تم حذف الحساب لا يمكنك التسجيل؛ حيث إن التسجيل في البرنامج متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا».
وأشار البرنامج إلى أن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى الدفعة الـ28 (شهر مارس 2020) لمن شملهم الدعم ودُرست أهليتهم. ويُستثنَى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.
جاء ذلك ردًّا على استفسار مواطن حدَّث بياناته وظهر له أنه غير مؤهل، متسائلًا هل يحذف حسابه من برنامج حساب المواطن ثم يعيد التسجيل مرة ثانية؟
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