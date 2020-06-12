وزارة الصحة: شخص ينقل كورونا لـ10 آخرين.. وجار فحص ذويهم

تسبب تجاوز اتباع الإجراءات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، في قيام شخص بنقل العدوى لـ10 من زملائه بالعمل، الذين ربما يكونون قد نقلوا العدوى لذويهم.

وذكرت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة «عش بصحة» عبر حسابها بتويتر، إن «عدم لبس الكمامة وترك المسافة الآمنة، تسبب بنقل العدوى إلى ١٠ أشخاص داخل أحد مراكز العمل» وأن «فحص كورونا لا يزال جاريًا مع المخالطين من ذويهم».

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 116021 حالة.

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وتم تسجيل 2065 حالة تعاف جديدة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 80,019 حالة، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 857 حالة، بعد تسجيل 38 حالة وفاة جديدة.

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