تحويل الطرق المؤدية للمسجد النبوي بعد اكتمال طاقته الاستيعابية

إمارة المدينة المنورة: التزموا بتوجيهات الأمن..
أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، عن تحويل جميع الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي لاكتمال الطاقة الاستيعابية فيه وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقالت الإمارة -في تغريدة عبر حسابها على تويتر اليوم الجمعة-: «نظرًا لاكتمال الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي وفق الإجراءات الاحترازية فقد تم تحويل جميع الطرق المؤدية إليه، نرجو الالتزام بتوجيهات رجال الأمن».
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