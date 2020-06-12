السعودية اليوم / اجتماع افتراضي تنسيقي بين تعليم صبيا وكهرباء منطقة جازان



صبيا 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

اجتمع مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي افتراضيًا الليلة الماضية، مع مدير الشركة

وتم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بإيصال التيار الكهربائي للمشاريع والمباني التعليمية الجديدة ، وحصر العوائق والتحديات وإعداد خطة لإنجازها قبل بداية العام الدراسي الجديد، وتشكيل فريق تنسيقي يتواصل بشكل دائم للعمل على حل ما قد يستجد من عوائق ومعالجتها ، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وتأكيدهما أهمية تفعيل التنسيق بين الجهات لتسريع تنفيذ المشاريع والاستفادة منها.

// انتهى //

13:46ت م

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صبيا 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واساجتمع مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي افتراضيًا الليلة الماضية، مع مدير الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني ، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للعام الدراسي القادم.وتم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بإيصال التيار الكهربائي للمشاريع والمباني التعليمية الجديدة ، وحصر العوائق والتحديات وإعداد خطة لإنجازها قبل بداية العام الدراسي الجديد، وتشكيل فريق تنسيقي يتواصل بشكل دائم للعمل على حل ما قد يستجد من عوائق ومعالجتها ، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وتأكيدهما أهمية تفعيل التنسيق بين الجهات لتسريع تنفيذ المشاريع والاستفادة منها.// انتهى //13:46ت م0058

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