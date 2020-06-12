

تيرانا 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

سجلت حالة وفاة و 44 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الألبانية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 1385 وإجمالي الوفيات ارتفع إلى 35 فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 1001.

واتخذت ألبانيا عدة تدابير منذ تسجيل أول حالتين في مارس الماضي منها إغلاق المدارس وتعليق السفر إلى إيطاليا، كما ألغيت جميع التجمعات العامة الكبيرة والأحداث الثقافية فضلاً عن إيقاف الأنشطة

// انتهى //

13:44ت م

0056



تيرانا 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسسجلت حالة وفاة و 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت وزارة الصحة الألبانية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 1385 وإجمالي الوفيات ارتفع إلى 35 فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 1001.واتخذت ألبانيا عدة تدابير منذ تسجيل أول حالتين في مارس الماضي منها إغلاق المدارس وتعليق السفر إلى إيطاليا، كما ألغيت جميع التجمعات العامة الكبيرة والأحداث الثقافية فضلاً عن إيقاف الأنشطة الرياضة // انتهى //13:44ت م0056

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألبانيا تسجل حالة وفاة و 44 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.