السعودية اليوم / الفلبين تسجل 615 إصابة جديدة بكورونا



مانيلا 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

سجلت الفلبين 615 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية اليوم أنها سجلت 16 وفاة إضافية بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1052.

// انتهى //

13:39ت م

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مانيلا 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسسجلت الفلبين 615 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 24787 إصابة.وذكرت وزارة الصحة الفلبينية اليوم أنها سجلت 16 وفاة إضافية بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1052.// انتهى //13:39ت م0055

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