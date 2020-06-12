السعودية اليوم / الصحة الكويتية تسجل 25048 حالة شفاء بتعافي 911 إصابة من كوفيد 19



الكويت 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض

وقالت في بيان اليوم إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

// انتهى //

13:32ت م

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الكويت 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد 25048 حالة بعد تعافي 911 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت في بيان اليوم إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.// انتهى //13:32ت م0052

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