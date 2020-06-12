السعودية اليوم / تفكيك عبوة ناسفة تزن نصف طن من مخلفات مليشيا الحوثي الانقلابية بغرب محافظة تعز



عدن 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في غرب اليمن عبوة ناسفة تزن نصف طن في أحد المزارع بغرب محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري إن الفرق الهندسية للقوات المشتركة تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة تزن 500 كيلوجرام من مخلفات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مزرعة غرب تعز.

كما عثرت فرق الهندسة على رأس صاروخي متفجر في مزرعة بضواحي مديرية المخا بتعز أثناء مواصلة أعمالها لتطهير المزارع التي حولتها مليشيا الحوثي إلى حقول ألغام قبل اندحارها منها.

من جهة ثانية، ذكر المركز الاعلامي لقوات العمالقة في اليمن، أن فرق الفرق الهندسة التابعة للقوات المشتركة تمكنت من تفكيك عبوة أخرى في الطريق العام بين مديريتي التحيتا والخوخة جنوب الحديدة الساحلية، غرب البلاد.

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12:38ت م

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