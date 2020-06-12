السعودية اليوم / المغرب تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واس

سجلت المغرب 44 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7600 بعد تماثل 17 شخصاً للشفاء، وتم استبعاد 373 ألف و776 حالة بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

12:35ت م

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الرباط 20 شوال 1441 هـ الموافق 12 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى8581، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 212 بعد الإعلان عن وفاة واحدة جديدة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7600 بعد تماثل 17 شخصاً للشفاء، وتم استبعاد 373 ألف و776 حالة بعد الكشف المخبري.// انتهى //12:35ت م0043

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