السعودية | المسند: الحالة المطرية مستمرة على جبال السروات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المسند: الحالة المطرية مستمرة على جبال السروات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 11:23 صباحًا, 12 يونيو 2020 م المناطق_الرياض قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، أن الحالة المطرية مستمرة على جبال السروات في عسير. وأوضح الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” اليوم الجمعة الحالة المطرية باقية على أجزاء من قمم جبال السروات في مرتفعات عسير ومرتفعات جازان “

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