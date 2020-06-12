شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" توجه باستقبال طلبات المواطنين عبر "الواتساب" والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مديري فروع الوزارة بمناطق المملكة بتخصيص "رقم واتس آب" لتلقي ملاحظات واستفسارات منسوبي المساجد والمواطنين؛ تعزيزاً للتواصل المباشر مع المسئول الأول وسعياً للرقي بالخدمة المقدمة.

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