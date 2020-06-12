تفاصيل مأساوية لطعن طفلين بالساطور في الخفجي على يد خادمة

2020-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

لم تكن هذه الأسرة السعودية التي تقيم في الخفجي تعلم أن الخادمة الفلبينية التي تتم معاملتها بأحسن معاملة ستنقلب يومًا وتعض اليد التي أكرمتها بل وتطعن اثنين من أطفال هذه الأسرة بالساطور في مشهد مأساوي يعيد إلى الأذهان مسلسل جرائم الخادمات الذي لا يتوقف.

وبحسب العربية نت روى عم الطفلين تفاصيل صادمة حول الجريمة التي هزت المجتمع حيث قال إن العاملة، قامت بتسديد عدة طعنات للطفلين أثناء وجودهما في منزلهما، ثم حاولت الانتحار بصعق نفسها بالكهرباء، وطعن نفسها.

وأضاف أن الحادث بدأ حين لحق الطفل عبد الرحمن ذو الـ 7 سنوت، بوالده عند خروجه صباحًا للعمل، فطلبت الأم من أخيه الأكبر البحث عنه بعدما تأخر في العودة، عندها خرج الطفل عبد العزيز (14 عامًا)، ليجد آثار دماء في فناء المنزل، وعندما صرخ لحقته الأم لتجد العاملة تضربه بالساطور، بعد أن قامت بحبس الطفل الأول في المخزن، واتجهت لضرب الأم لتصيبها هي أيضًا، ثم هربت إلى إحدى الغرف، وقامت بصعق نفسها بالكهرباء محاولة الانتحار”.

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وتابع: “الخادمة حاليًا في مستشفى الخفجي العام، بعد أن دخلت في غيبوبة، في حين أن (عبدالعزيز) خرج من المستشفى بعد إجراء عمليات جراحية، نظرًا لإصابته في الوجه وكسر في اليد اليسرى، وضربة في الرأس وشق في القدم، أما حالة عبد الرحمن فاستدعت إجراء 3 عمليات، نظرًا لإصابته الشديدة في الرجل والكتف والحلق وكسر في الأنف والحنك والأسنان والفك، إضافة إلى تهشيم في الوجه”.

وأكد عم الطفلين، أن العاملة تسلمت رواتبها مسبقًا، ولم تكن تحت أي ضغط لا سيما وأن عدد أفراد العائلة 4 فقط، ولا يوجد بالتالي أعباء منزلية كبيرة.

وختم حديثه: “الأسرة تحمد الله على نجاة الطفلين بعد تعرضهما لهذا الحادث الذي لا يصدقه عقل، فالأطفال بحاجة لعلاج نفسي بعد هذه التجربة الأليمة ونجاتهما من الموت بأعجوبة”.

يذكر أن بلاغًا كان ورد في وقت سابق أمس الخميس إلى الجهات المختصة عن قيام عاملة منزل بتسديد طعنات عدة لطفلَين سعوديين محاولة قتلهما، ثم محاولتها إزهاق نفسها بالصعق الكهربائي، وقد باشرت الجهات التحقيق في الواقعة.

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