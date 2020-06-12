شكرا لقرائتكم PlayStation 5 : ملخص لعرض سوني وجميع الألعاب المعلن عنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت سوني عن تفاصيل جديدة لجهاز بلاي ستيشن PlayStation 5 بما في ذلك تصميم وحدة التحكم من الجيل الجديد ومجموعة كبيرة من الألعاب غير المنشورة بالإضافة إلى الملحقات الإضافية للجهاز من جهاز تحكم وسماعات وغيرها.

وخلال حدث البث المباشر الذي حضره الملايين من اللاعبين الليلة الماضية، عرضت سوني أجهزة PlayStation 5 لأول مرة، بتصميم أنيق ثنائي اللون بالأبيض والأسود مع وحدات تحكم DualSense.

وعند طرحه في الأسواق سيكون الجهاز متاحًا في نسختين: نموذج قياسي مع محرك أقراص بلو راي ألترا إتش دي Blu-ray Ultra HD ونموذج رقمي دونه، مما يوفر للمستهلكين خيارًا يتناسب مع إمكانياتهم.

وأثناء البث المباشر، تم عرض مجموعة من الألعاب والتي ستحدد الجيل الجديد من الألعاب على PlayStation 5 وستسمح للاعبين بالاستمتاع بتجارب أكثر ثراءً وترك أنفسهم محاطين بلعبة استثنائية في عوالم لم يسبق لها مثيل.

مميزات الجهاز:

من أبرز مزايا الجهاز الجديد عرض 4K فائق الدقة، مساحة تخزين SSD خارقة السرعة، تكنيك Ray Tracing للانعكاسات وهو ما تميزت به كروت الشاشة الخاصة بنيفيديا في سلسلة RTX، نظام Haptic Feedback، مستشعر حركة مُحسن، سماعات، ميكروفون، منفذ لتوصيل سماعة خارجية، وكذلك صوت ستيريو 3D.

أشهر الألعاب:

إحدى أكثر السلاسل نجاحًا على الإطلاق Grand Theft Auto وصلت إلى PS5، وذلك بفضل التعاون الوثيق بين سوني و Rockstar Games، وستصل الإصدارات المحسنة والموسعة من Grand Theft Auto V و Grand Theft Auto Online على PS5 في النصف الثاني من عام 2021.

هناك أيضًا الألعاب الحصرية Marvel’s Spider-Man Miles Morales و Gran Turismo 7 وألعاب حرب العصابات Horizon Forbidden West.

كما تتضمن السلسلة الناجحة NBA 2K21، و Resident Evil Village ، و Project Athia، وDEATHLOOP، وStray ، وBugsnax، وغيرها من الألعاب.

ملحقات أبهرت الحضور:

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وأعلنت سوني أيضًا عن سلسلة من ملحقات PS5 الجديدة التي ستعزز تجربة الألعاب، بما في ذلك:

1- سماعات رأس لاسلكية مزودة بميكروفون PULSE 3D، مع دعم صوتي ثلاثي الأبعاد وميكروفون مزدوج مع خاصية حجب الضوضاء.

2- كاميرا عالية الدقة، مزودة بعدسات مزدوجة بدقة 1080 بكسل تتيح للاعبين بث أكثر ألعابهم إثارة.

3- جهاز تحكم عن بعد للمحتوى.

4- ميكروفون مدمج يسمح لك بالتنقل بسهولة بين الأفلام وخدمات البث.

5- قاعدة شحن لوحدة التحكم DualSense، للشحن لاسلكيًا.

ومن المقرر أن تعلن سوني عن الأسعار والمزيد من التفاصيل حول PlayStation 5 لاحقًا.

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