2020-06-12

التصريح الطبي الطارئ من توكلنا يعلق باقي التصاريح في هذه الحالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا الخاص بمنح تصاريح التنقل أثناء منع التجول، أن عدم إلغاء أو الاستفادة من تصريح طبي طارئ من قبل طالب التصريح يُعلق استخدام التصاريح الأخرى.

وكان تطبيق توكلنا أطلق الأسبوع الماضي خدمة الحصول على تصريح طبي طارئ مدته ساعة واحدة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والمجلس الصحي السعودي، تبدأ من لحظة الموافقة عليه، وذلك أثناء فترة منع التجول.

وتتيح هذه الخدمة للمستخدم طلب تصريح خروج لحالة صحية طارئة، تحتاج لنقلها إلى منشأة طبية بشكل عاجل.

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كما يسمح التصريح الطبي الطارئ بخروج الفرد المريض ومرافق آخر معه عند الحاجة، من مسكنه إلى المنشأة الطبية التي يحتاج لتلقي العلاج بها فيما يمكن لطالب التصريح إلغاؤه خلال 15 دقيقة من طلبه ولا يوجد حد يومي أو أسبوعي لطلب هذا التصريح، كما لا توجد عليه قيود جغرافية.

وبيّن التطبيق في رده على أحد الاستفسارات، أنه في حال طلب تصريح طبي طارئ ولم يتم إلغاؤه، أو تأكيد وصول المريض في منشأة طبية برقم الهوية يُعلق استخدام التصاريح الأخرى على طالب التصريح، سواءً كان المريض نفسه أو مرافقه.

ويواصل تطبيق توكلنا تقديم خدماته على مدار الساعة للراغبين في الحصول على تصريح تنقل خلال ساعات منع التجول حيث يجب التواجد في السكن أثناء طلب الحصول على التصريح ولا يتم تعديل السكن إلا مرة كل شهر.



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