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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (مكة المكرّمة، جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وشمال المملكة تشمل منطقتَي (الرياض والدمام).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 12:56 PM
سحب رعدية ممطرة مصحوبة على مرتفعات مكة وجازان وعسير والباحة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (مكة المكرّمة، جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وشمال المملكة تشمل منطقتَي (الرياض والدمام).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على الساحل الغربي وشمال المملكة تشمل الرياض والدمام ،
المصدر : الخليج 365
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