محمد بن مسعود - الدمام - 12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 12:39 PM بالفيديو.. شاهد بلايستيشن 5 بالفيديو.. شاهد بلايستيشن 5 كشفت شركة سوني قبل ساعات عن الجيل الخامس من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation، وذلك استعدادا لإطلاقها في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي. الكلمات المفتاحية ، بالفيديو.. شاهد بلايستيشن 5 ،

المصدر : الخليج 365

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