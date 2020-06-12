شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل جميع الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إمارة المدينة المنورة عن تحويل جميع الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي وفق الإجراءات الاحترازية، نظراً لاكتمال الطاقة الاستيعابية فيه. وأضافت: "نرجوا الالتزام بتوجيهات رجال الأمن". وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي سابقا بأن طاقة المسجد النبوي الاستيعابية محدودة، ونوهت بالحرص على الصلاة في أقرب المساجد للمصلي؛ تماشياً مع الإجراءات الاحترازية.

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